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29 ноября 2021 7:50

ДВФУ перевел занятия в онлайн 30 ноября из-за непогоды

Синоптики края ждут серьезную атаку от непогоды
Руслан НОВИКОВ
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ДВФУ. Из архива КП

ДВФУ. Из архива КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальневосточный федеральный университет начал предупреждать студентов и преподавателей о переводе учебы 30 ноября в онлайн в пабликах вуза. Это связано с грядущей непогодой: Приморье окажется под властью сильного и глубокого снежного циклона.

Занятия пройдут на платформе MS Teams, которую вуз использует для дистанционной организации обучения. Руководителям подразделений вуз рекомендует организовать удаленную работу, либо, если это невозможно, - сокращенный рабочий день.

Напомним, мэрия Владивостока уже объявила о переходе школ на онлайн в этот день. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, край столкнется с "настоящей стихией". Городские службы уже с вечера 29 ноября в состоянии повышенной готовности.

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