Сестра Торетто: гонщица устроила снежное ралли в центре Уссурийска

Повезло, что вокруг не было пешеходов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье жительница Уссурийска совершила резвый разворот на 180 градусов на оживленном участке трассы. Очевидно, маневр был запланированным, вот только его опасность нельзя отрицать.

Видеозапись облетела социальные сети и взбудоражила приморцев. На кадрах видеорегистратора видно, как девушка (так утверждает автор) обгоняет водителя и на скорости разворачивается - при чем, по правой полосе можно заметить лед. Маневр закончился удачно, и никто не пострадал.

- В Уссурийске девушка на бешеной табуретке почувствовала себя гонщиком снежного ралли и чуть не размоталась, - написал автор.

В комментариях разгорелись споры. Кто-то недоумевает, считая, что девушка умело развернулась. Другие в шоке: часть приморцев называют девушку именем Спиди-гонщика, популярного героя одноименного мультсериала. Один из жителей в комментариях назвал девушку сестрой Доминика Торетто, героя киносерии "Форсаж".

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