Интернациональный урок прошел во Владивостоке

Этот онлайн-урок – пилотный. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для школьников Владивостока и Тоттори (префектура Тоттори, Япония) 26 ноября прошел обучающий онлайн-урок по раздельному сбору мусора. Ученики двух стран узнали, почему мусор является основной проблемой экологии, как происходит его разделение и утилизация, в чем смысл и преимущества данного процесса.

В пятницу, 26 ноября, целый час длился дистанционный урок в Zoom для школьников Владивостока и центрального города Японии – Тоттори. Организаторами мероприятия выступили Префектуральное управление Тоттори, Генеральное консульство Японии во Владивостоке, Японский центр по развитию торгово-экономических связей и КГУП «Приморский экологический оператор».

На мероприятии сотрудники японской компании «Санко» (Тоттори) рассказали о большом вреде мусора для экологии (объем мусора в Японии в год составляет около 400 миллионов тонн), как перерабатывают мусор, сколько способов переработки существует и чем важна система разделения мусора в Японии. Также компания провела экскурсию по перерабатывающему заводу «Тиоши» (всего таких заводов четыре), показав наглядно места и способы утилизации: вторичная переработка, сжигание и захоронение мусора.

Сотрудники «Санко» не только рассказали о характере проблемы, но и дали указания, как сократить количество мусора: отказаться от ненужных вещей; сократить потребление еды, а есть в меру; минимизировать выброс вещей и отдавать их на дальнейшее использование; важна в этом вопросе и вторничная переработка – куда лучше перерабатывать мусор для дальнейшей эксплуатации.

Чтобы ученики понимали необходимость раздельного сбора мусора, спикер из Японии продемонстрировал опыт, наглядно показав, что два разных вида пластика в горящем состоянии по-разному вступают в химическую реакцию с другим видом мусора. Такая химическая реакция в последствие вдвойне вредит нашей экологии.

Российская сторона в свою очередь тоже рассказала о существовании и развитии дуальной системы раздельного сбора отходов на территории Приморья. Представители КГУП «ПЭО» (Приморский экологический оператор)

Показали ученикам двух стран ролик о своей компании, в котором они рассказали об установках 300 контейнеров-сеток для раздельного сбора мусора, видах бытовых отходов, доступных к сдаче на переработку и дальнейших планах в развитии данной системы сбора мусора. Также указали сайт, на котором можно отследить контейнеры https://recyclemap.ru/vladivostok .

В конце онлайн-урока, ученики Владивостока и Тоттори задавали вопросы противоположной стороне.

Этот онлайн-урок – пилотный, но, по мнению организаторов, обучение двух стран и обмен информацией прошли успешно. Организаторы надеются на внедрение подобных уроков на регулярной основе.

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