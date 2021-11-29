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Общество29 ноября 2021 11:27

Константин Шестаков: «Из-за непогоды 30 ноября школы Владивостока выйдут на дистант»

Глава города также рассказал, по какому графику будут работать детские сады
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Работодателям порекомендовали тоже перевести своих сотрудников на однодневный дистант. Фото: Администрация Владивостока.

Работодателям порекомендовали тоже перевести своих сотрудников на однодневный дистант. Фото: Администрация Владивостока.

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что 30 ноября школы выйдут на дистанционное обучение в связи с ухудшающимися погодными условиями. Дистант продлится недолго — всего сутки.

Также глава города рассказал и графике работы детских садов. Детей теперь будут принимать на один час позже — до 9 часов утра. В администрации Владивостока дали рекомендации всем работодателям сократить рабочий день, насколько это будет возможно.

— Завтра в городе ожидаются обильные снегопады. Из-за непогоды 30 ноября школы Владивостока перейдут на дистант. В детский сад отвести ребенка нужно будет до 9 утра. Также просим работодателей сократить рабочий день для своих сотрудников по максимуму, насколько это возможно. Либо работать в этот день дистанционно. Меры будут действовать сутки. Мы приняли эти решения, для того чтобы службы смогли оперативно очищать улицы от снега, — заявил глава города Константин Шестаков.

Также в администрации попросили автолюбителей не парковаться вдоль магистралей, чтобы не создавать помехи для снегоуборочных машин.

29 ноября во Владивостоке уже образовались 9-балльные пробки. Движение парализовано на нескольких улицах и проспектах Фрунзенского и Первомайского районах, а цены на такси взлетели в два раза.

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