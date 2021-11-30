«Пока без сбоев»: общественный транспорт столицы Приморья курсирует по дорогам города, преодолевая непогоду

30 ноября на Приморье обрушился снег. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Общественный транспорт Владивостока во вторник, 30 ноября, пока что работает в штатном режиме. На Приморье обрушилась непогода, сейчас в краевой столице идет снег, осадки продлятся до утра 1 декабря.

– На маршруты сегодня вышло 492 автобуса, десять трамваев и шесть троллейбусов. На данный момент движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме, – отметили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Также в городской администрации журналисту «Комсомолки» добавили, что может быть сбой графиков из-за пробок на дорогах.

– Движение электропоездов пока без сбоев, – сказали корреспонденту издания в пресс-службе Владивостокского отделения ДВЖД.

В администрации города просят жителей или работать удаленно, или воспользоваться общественным транспортом.

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