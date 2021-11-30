В Приморье коронавирусом заразились рекордные 461 человек за минувшие сутки

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье не спадает темп заболеваемости коронавирусом. Инфекцией заразились за минувшие сутки еще 461 человек - в правительстве края накануне сообщали, что это связано также с сезонным распространением гриппа.

Всего за время пандемии зафиксировали 88 016 случаев заражения COVID-19. За сутки выздоровели 109 человек, а всего - 75 465.

Трое приморцев скончались от вируса за сутки. Всего болезнь унесла жизни 1400 жителей края.

Продолжается кампания вакцинация - привито уже 789 296 человек за все время хотя бы одним компонентом вакцины. Темпы заметно выросли: в среднем, прививаются от 7 до 10 тысяч человек в день. Видимо, на жителей действуют санкции и антиковидные ограничения.

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