Энергетики приморского филиала ДРСК перешли на работу в режиме повышенной готовности

Фото: Екатерина ТИХАЯ

В Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий на территории Приморья 30 ноября и 1 декабря.

В филиале подготовлены дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций, установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Подготовлены бригады и техника, в том числе автомобили высокой проходимости, тракторная, специальная и грузоподъемная техника. Также компания обеспечила дежурство дополнительного персонала оперативного-диспетчерских групп. Кроме этого, для усиления персонала на отдельных территориях в филиале произведена перебазировка подразделений. Налажено взаимодействие с органами МЧС, смежными сетевыми организациями, руководителями муниципальных образований.

Согласно прогнозу погоды, в связи со смещением южного циклона на территорию Приморского края, во второй половине дня 30 ноября, ночью и днем 1 декабря в крае ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега. Во Владивостоке во второй половине дня 30 ноября и в первой половине ночи 1 декабря ожидается очень сильный снег с количеством более 20 мм.

По краю на дорогах ожидается гололедица, снежный накат. В континентальной части края усилится ветер до 18-23 м/с, утром и днем 1 декабря на востоке края порывами до 25-27м/с, на мысах побережья порывы до 35-38м/с. При усилении ветра ожидается метель, снежные заносы.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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