На расчистку дорог Владивостока в непогоду вышли больше 200 единиц техники

Фото: принтскрин видео

Олег Кожемяко, глава Приморья, рассказал жителям о работе коммунальных служб в непогоду. Во Владивостоке на улицы вышли более 200 единиц техники, работают 330 человек. В Приморье сейчас работают 1208 единиц техники и 1845 человек.

- Друзья, непогода сохранится ещё и завтра, поэтому по возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте. Руководителям предприятий и главам районов ещё вчера было рекомендовано отпустить сотрудников с работы, при необходимости сделать свободным посещение занятий в школах и детских садах, - написал Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

Напомним, непогода атаковала край сегодня, 30 ноября. Во Владивостоке закрыт въезд большегрузов из-за опасной ситуации на дорогах, при этом почти 100% дорог обработано реагентами и смесями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03