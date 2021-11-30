Праздник, посвященный Дню матери, станет традицией в АО «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

Замечательный корпоративный праздник, посвященный Дню матери, планируют сделать доброй традицией в АО «Восточный Порт». Отныне каждый раз в конце ноября в компании будут чествовать своих сотрудников, в семьях которых за минувший годичный цикл появилось долгожданное пополнение. Сегодня руководство АО «Восточный Порт» поздравило работников предприятия, в этом году ставших мамами и папами 41-го малыша – 17-ти мальчиков и 24-х девочек.

Подарки, которые были выбраны для портовиков и членов их семей (серебряные ложечки для первого прикорма малышей и тактильные оберегающие иконки), изготовлены на известном уральском заводе «Кольчугинский мельхиор».

Фото: АО «Восточный Порт»

В текущих «антиковидных» условиях, руководство АО «Восточный Порт» пока не имеет возможности проводить корпоративные мероприятия. Поэтому все отмененные праздники будут компенсированы работникам Порта личными подарками. А чествование родителей малышей в рамках Дня матери станет еще одной доброй и приятной традицией в большом коллективе «Восточного Порта», уверен начальник службы по связям с общественностью, социальной работе и взаимодействию с государственными органами Олег Альмакеев.

– Важнейшая составляющая работы АО «Восточный Порт» – социальная ответственность и поддержка детства, – подчеркивает управляющий директор предприятия Вадим Байбак. – Уже почти полвека руководство Порта следует проверенному правилу: эффективная социальная политика и ответственные, партнерские отношения с работниками и их семьями – значимый фактор для долгосрочного устойчивого развития компании.

Фото: АО «Восточный Порт»

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