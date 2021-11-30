Олег Кожемяко положительно высказался о создании во Владивостоке мусоросжигательного завода

Из архива КП Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморском крае накануне, 29 ноября, прошел "Прямой разговор с Олегом Кожемяко", где губернатор отвечал на вопросы жителей. Несколько вопросов посвятили экологии и бытовым отходам. Один из жителей спросил, рассматривает ли губернатор запуск мусоросжигательного завода как единственную возможность избежать мусорного коллапса Владивостока.

- Такой вопрос сейчас наше министерство прорабатывает. Рассматриваем, где есть положительная практика — японские или западно-германские заводы, которые стоят у городов и абсолютно экологически чистые. Но это вопрос стоимости, вопрос федерального, в том числе, финансирования.

Глава Приморья добавил, что оборудование на старом заводе на Бородинской ни в коем случае запускать нельзя - комплекс утилизации мусора строить хотят с нуля. Кожемяко уточнил, что завод возведут на удалении - предположительно, на Холмистой.

Напомним, летом власти сообщали о строительстве полигонов для обработки мусора на юге Приморья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03