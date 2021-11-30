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Владивосток30 ноября 2021 3:02

Олег Кожемяко положительно высказался о создании во Владивостоке мусоросжигательного завода

Специалисты ориентируются на восточный опыт
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморском крае накануне, 29 ноября, прошел "Прямой разговор с Олегом Кожемяко", где губернатор отвечал на вопросы жителей. Несколько вопросов посвятили экологии и бытовым отходам. Один из жителей спросил, рассматривает ли губернатор запуск мусоросжигательного завода как единственную возможность избежать мусорного коллапса Владивостока.

- Такой вопрос сейчас наше министерство прорабатывает. Рассматриваем, где есть положительная практика — японские или западно-германские заводы, которые стоят у городов и абсолютно экологически чистые. Но это вопрос стоимости, вопрос федерального, в том числе, финансирования.

Глава Приморья добавил, что оборудование на старом заводе на Бородинской ни в коем случае запускать нельзя - комплекс утилизации мусора строить хотят с нуля. Кожемяко уточнил, что завод возведут на удалении - предположительно, на Холмистой.

Напомним, летом власти сообщали о строительстве полигонов для обработки мусора на юге Приморья.

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