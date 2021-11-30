Владивосток выиграл Национальную гостиничную премию-2021

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владивосток выиграл престижную премию - за гостиничный бизнес. Победителем дальневосточная столица стала в номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 500 тысяч до миллиона человек". Об этом сообщил оргкомитет премии.

Церемония награждения состоялась накануне в Москве.

- Это [развитие гостиничного бизнеса] один из важных критериев его успешности, как и развитие сервисных услуг, инвестиционной привлекательности. Важно, когда ты прилетаешь в город, а в городе есть сетевые отели, которые пришли из твоей страны... Мы бы хотели, чтобы Владивосток представляли в том числе и азиатские бренды, для нас это традиционно. Если мы говорим о потоке к нам туристов, то по понятным причинам это в большинстве гости из Японии, Кореи, Китая, - рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков в интервью с "Интерфакс".

Мэр добавил, что в 2022 году во Владивостоке откроется 5-звездочный японский отель компании Okura Nikko Hotel Management Co ltd.

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