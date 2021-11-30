Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток30 ноября 2021 6:14

Владивосток выиграл Национальную гостиничную премию-2021

Краевая столица победила в номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (от 500 тысяч до миллиона человек)"
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владивосток выиграл престижную премию - за гостиничный бизнес. Победителем дальневосточная столица стала в номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 500 тысяч до миллиона человек". Об этом сообщил оргкомитет премии.

Церемония награждения состоялась накануне в Москве.

- Это [развитие гостиничного бизнеса] один из важных критериев его успешности, как и развитие сервисных услуг, инвестиционной привлекательности. Важно, когда ты прилетаешь в город, а в городе есть сетевые отели, которые пришли из твоей страны... Мы бы хотели, чтобы Владивосток представляли в том числе и азиатские бренды, для нас это традиционно. Если мы говорим о потоке к нам туристов, то по понятным причинам это в большинстве гости из Японии, Кореи, Китая, - рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков в интервью с "Интерфакс".

Мэр добавил, что в 2022 году во Владивостоке откроется 5-звездочный японский отель компании Okura Nikko Hotel Management Co ltd.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03