Молодые жители Владивостока получат по 100 тысяч рублей на развитие родного города

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Десять жителей Владивостока из 55-ти, подавших заявки, стали лауреатами молодежной премии «Есть за что!» Члены жюри смотрели на значимость состоявшихся дел или событий, которые повлияли на развитие приморской столицы и принесли пользу жителям.

Максим Андреев, Эдвин Багдасарян, Роман Головин, Елена Долматова, Валентин Дубинин, Роман Ковбас, Александра Осипова, Максим Расторгуев, Оксана Савенко, Вероника Сипачева – вот кто стал победителями конкурса, который проводит администрация Владивостока.

– Соискатели представили действительно много ярких, интересных и весомых событий и дел в разных областях, – рассказал начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев. – Хотелось бы отметить и наградить всех, но – премий может быть присуждено только десять. Надеемся, все ребята продолжат работать над своими проектами на благо города.

Кстати говоря, некоторые конкурсанты уже не впервые пробуют свои силы: если кому-то не удалось получить премию в одном году, то они могут расширить проект, развить его и вновь подать документы. В итоге самые яркие мероприятия и их авторы отмечены в этом году.

Торжественное вручение премии состоится в конце декабря.

Проекты и мероприятия, представленные лауреатами премии «Есть за что!»:

Максим Андреев, сценарист и режиссер любительского кино, автор сценария графического романа о Г.И. Невельском «Невельской: плоды воображения». Завершена отрисовка первой части романа, созданного на основе российских исторических событий. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в российском книгоиздании. Форма подачи истории в виде графического романа со стилистикой манги привлекает внимание молодежи. Проект оценили многие учителя и библиотекари, увидев в нем потенциал для современного разговора со школьниками об истории региона и страны.

Эдвин Багдасарян, предприниматель и стендап комик, представитель ивент-индустрии Владивостока, организатор городской стендап-школы и стендап-вечеринок.

Роман Головин, ведущий актер и автор команды КВН «Красный лис», ставшей в 2020 году вице-чемпионом телевизионной Международной лиги КВН.

Елена Долматова, автор проекта городской исторической игры- путешествия «Поколение NEXT». Цель игры - укрепление и расширение знаний школьников в области истории Владивостока, знакомство с историческими и памятными местами.

Валентин Дубинин, участник инициативной команды «Гикторий», организатор проекта «Geek Fest», направленного на популяризацию и объединение различных гик-движений (косплей-конкурсы, школа комиксов).

Роман Ковбас, один из организаторов студенческих конкурсов вокального и инструментального мастерства «Восхождение», театрального мастерства «Белая чайка». Организатор обучающих семинаров для молодежи по социальному проектированию и проектному менеджменту.

Александра Осипова, автор межмузейного маршрута для всей семьи «Сам по следам» (это игра с различными заданиями для детей, которые нужно выполнять, посещая разные музейные и научные площадки). Организатор фестиваля для всей семьи «Детские дни на форте Поспелова».

Максим Расторгуев, художник, организатор мероприятий во Владивостоке, направленных на вовлечение молодежи в социальные граффити-проекты. Проекты объединили местных и приезжих художников. Среди работ – росписи на подпорных стенах в разных районах города.

Оксана Савенко, организатор некоммерческого проекта «Маяк Приморья», в рамках которого участникам предложено посетить 12 самых красивых маяков Приморья и получить памятный значок. Для удобства участников создан сайт, прописаны подробные маршруты, организованы экскурсии с профессиональными гидами.

Вероника Сипачева, президент некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия», организатор образовательных мероприятий различных форматов для социально ориентированных некоммерческих организаций - по социальному проектированию и привлечению ресурсов.

СПРАВОЧНО

Ежегодно премия «Есть за что!» в размере 100 тысяч рублей присуждается десяти молодым жителям Владивостока. Это высокая оценка за вклад в развитие привлекательности города и сохранение исторического наследия, за достижения в разных важных областях – это бизнес, экономическое развитие, образование, наука, развитие общественных связей и журналистики, социальных коммуникаций и благотворительности, в области искусства и культуры, экологии, в укрепление здорового образа жизни.

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