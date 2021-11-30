По громкому делу о расчленении человека во Владивостоке появился еще один фигурант

Откупиться крупной суммой не получилось Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владивостоке следственный комитет возбудил уголовное дело на 19-летнего сына адвоката, подозреваемого в убийстве зятя. Считается, что он убил мужа своей дочери, затем расчленил его тело и выбросил в колодец рядом с одним из элитных районов города. Его сын же подозревается в даче взятки сотрудникам правоохранительных органов.

- По версии следствия, 25 ноября 2021 года подозреваемый, находясь на участке местности по улице Маньчжурская, передал деньги стражу порядка за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц причастных к преступлению, и проверочных мероприятий в отношении него и его отца, - говорится в сообщении ведомства.

Молодой человек знал, что на его отца завели уголовное дело по факту убийства. Также он знал, что на данный момент проводят расследование, цель которого узнать, был ли еще кто-то причастен к убийству. Он решил передать взятку в размере 100 тысяч рублей сотруднику полиции, но ее не приняли. Позже его отец был задержан по подозрению в совершении убийства и взят под стражу.

Напомним, что начало это история берет еще с лета этого года. По версии следствия, между адвокатом и его зятем развязался конфликт из-за денег, во время ссоры мужчина выстрелили в мужа своей жены, а затем расчленил его тело и спрятал в колодце на Пушкинской, 105. Подозрительный черный пакет с жутким запахом нашла жительница Владивостока, она же и обратилась в полицию.

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