Машины стоят в мертвой пробке пару часов на участке с Эгершельда до центра Владивостока

Метель пытается досрочно захоронить машины. Фото: принтскрин видео.

Движение на многих отрезках Владивостока блокировано - в городе чудовищные заторы из автомобилей. Особенно несладко водителям на участке трассы с Эгершельда до центра - очевидцы сообщили КП, что стоят в пробке уже несколько часов.

Кадры с места опубликовали и в соцсетях. На видео - район улицы Посьетской и Станюковича. Некоторые автомобили снег пытается замуровать - настил из осадков достигает 40-50 сантиметров. Кто знает, сколько еще наметет...

Автор видеоролика за кадром сообщает, что один легковой автомобиль пытался тросом вытащить джип, но не удачно.

- Тащил на веревочке. Тащил, тащил, да что-то плюнули, не тащит.

"КП-Владивосток" уже писала о бесконечных вечерних пробках в городе. Ситуация улучшилась лишь номинально: с девяти баллов нагруженность дорог, согласно онлайн картам, снизилась до восьми. Напомним, в непогоду ГИБДД зафиксировали 36 аварий в городе на 17 часов. Три жителя пострадали.

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