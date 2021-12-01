Певица Ляля Аксакова в платье вышла в буран во Владивостоке для фотосессии

Фото: принтскрин видео, lyalya.aleksakova

Певица Ляля Аксакова из Владивостока разместила в своем аккаунте ролик с бушующей в городе непогодой. Аксакова решила не пережидать бурю дома, а продолжать работу - на ролике показан бэкстейдж с фотосессии, где певица в одном синем платье проходит через штормовой ветер по территории Мариинского театра.

- Девчонки, как зимой фотографируетесь, - спросила Ляля в публикации, добавив, что ищет помощников в съемке нового клипа "Метель".

На кадрах девушка не скрывает, что замерзла: возможно, в момент она пожалела о затее. В комментариях на ее личной странице приморцы поддержали Аксакову и пожелали здоровья. А вот в иных пабликах, где публиковали видео, реакции, в основном, негативные.

Напомним, непогода продлится и сегодня, 1 декабря. Жителей просят оставаться дома.

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