На маршрутах Владивостока из-за непогоды всего 405 автобусов, остановки в снегу

Во дворах автомобили в снежном плену Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке не все автобусы вышли на маршруты. В мэрии сообщили, что сейчас на дорогах курсируют лишь 405 автобусов - это меньше нормы.

- Это меньше нормы, так как с утра был затруднен выезд из автопарков. Выход транспорта продолжается по мере расчистки проездов, - уточнили в администрации Владивостока.

При этом многие автобусные остановки заснежены: например, очевидцы сообщили КП о заметенной остановке на Некрасовской.

Тем временем люди жалуются на нехватку автобусов. В социальных сетях житель Владивостока поделился записью из жуткой толкучки: обозленные и уставшие владивостокцы ссорятся, теснясь в транспорте и наступая друг другу на пятки.

- Вы не видите, что я с чемоданом? Прямо по ногам, - говорит одна из пассажирок.

В автобусах ужасная давка. Фото: принтскрин видео, vdk_news

Напомним, снег 1 декабря во Владивостоке прекратится, но непогода не отступит: обещают крайне сильные ветра.

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