Энергетики ДРСК продолжают работать в режиме повышенной готовности в Приморье

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают оперативную деятельность в период действия непогоды на территории Приморского края. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Серьезных нарушений в работе энергообъектов в зоне ответственности компании во время снегопада не зафиксировано. Режим повышенной готовности продлен в филиале до 2 декабря.

Вечером 30 ноября и ночью 1 декабря энергетики филиала фиксировали единичные отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах края, которые оперативно устранялись силами бригад филиала. Работы не прекращались в ночное время. Основной причиной отключений ЛЭП стал занос сторонних предметов на линии электропередачи и схлест проводов из-за сильного ветра.

Сейчас энергетики устраняют повреждения на линиях электропередачи в поселках Подъяпольск Шкотовского района, Хмыловка Партизанского района и селе Киевка Лазовского района, электроснабжение в которых было нарушено утром, 1 декабря. Возобновить подачу электроснабжения в этих населенных пунктах планируется в первой половине дня. Также на своих объектах работы ведут энергетики смежных территориальных сетевых организаций.

Во Владивостоке электроснабжение потребителей от сетей ДРСК в настоящее время осуществляется в штатном режиме. Вчера днем, 30 ноября, в течение 30 минут было восстановлено электроснабжение потребителей в районе Луговой. Кроме этого, в 23-02 30 ноября было зафиксировано отключение линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе, которая питает часть потребителей в районе бухты Тихой. Электроснабжение было восстановлено в течение часа.

Напомним, в связи со смещением южного циклона на территорию Приморского края, 30 ноября и ночью 1 декабря в крае прошли осадки в виде снега, в отдельных районах – дождя и дождя со снегом. За период действия циклона на большей территории Приморья выпало 1-2 месячные нормы осадков. Порывы ветра в континентальной части достигали до 18-23 метров в секунду, на мысах побережья порывы до 35-38 метров в секунду. Ветер сопровождался метелью. По краю на дорогах сохраняется гололедица, снежный накат.

Согласно прогнозу погоды, днем 1 декабря, в южных и западных районах снег прекратится, на остальной территории Приморья осадки еще продолжатся. На севере края пройдет сильный снег. Во всех районах сохранится сильный ветер.

Напомним, режим повышенной готовности в Приморских электрических сетях действует с 8:00 30 ноября. В филиале подготовлены бригады, техника, а также дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации нештатных ситуаций, установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

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