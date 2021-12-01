Плюс три миллиарда и яркая социальная окраска: во Владивостоке прошли публичные слушания бюджета на 2022 год

Проект городской казны Владивостока на 2022 год сформирован с учетом мнения горожан Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке прошли публичные слушания проекта городского бюджета следующий год и плановый период 2023-2024 годы. Проект городской казны поддержали как эксперты, так и участники публичных слушаний.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко, доходы бюджета Владивостока на 2022 год составят 19,7 миллиардов рублей. Это на три миллиарда рублей больше доходов на 2021 год, принятых в декабре 2020 года.

Большая часть доходов городской казны - 11,3 миллиарда рублей планируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. Это на 500 миллионов рублей больше, чем планируемые аналогичные поступления в прошлом году. Еще 8,4 миллиарда рублей городская казна получит за счет межбюджетных трансфертов.

Сергей Дмитриенко отметил, что при формировании бюджета приоритет отдавался направлениям, выбранным самими горожанами. Поэтому основная часть городских расходов пойдет на реализацию проектов в сфере образования, дорожного хозяйства, ЖКХ и благоустройства.

Расходы бюджета составят 19,3 миллиарда рублей. Основной объем средств (до 60 %) будет направлен на социально-культурную сферу, 26% пойдут на национальную экономику и ЖКХ. Также предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ. Одно из главных направлений — это развитие городской системы образования. На содержание улично-дорожной сети и благоустройство планируется направить около 10 % расходов бюджета.

«При формировании расходной части по этим направлениям мы учитывали мнение жителей. Поэтому в августе проводили опрос горожан. Активная часть жителей города больше выбирала развитие таких сфер, как «Благоустройство», «ЖКХ», «Дорожное хозяйство» и «Образование». Людям важно, чтобы были в порядке дороги, благоустраивалась городская территория и работала система образования», - отметил Сергей Дмитриенко.

В проекте городского бюджета также запланированы средства для реализации проектов с привлечением софинансирования из краевого бюджета. Это позволит обеспечить выполнение таких важных проектов как строительство школы в микрорайоне Патрокл, капитальный ремонт дорог, благоустройство территорий, переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках публичных слушаний руководители профильных управлений администрации Владивостока подробно рассказали о реализации проектов в сфере образования, дорожного хозяйства, благоустройства и развития сферы ЖКХ, а также представили общественности конкретные планы по реализации муниципальных программ.

Одобрили проект бюджета и эксперты: представитель Межрайонной ИФНС России № 12 по Приморскому краю Олеся Зимба и доцент кафедры экономики и управления ВГУЭС, кандидат экономических наук Нина Ивельская рекомендовали участникам публичных слушаний поддержать представленный проект городского бюджета