Депутат-вымогатель Хасанского района пойдет под суд за попытку незаконной добычи моллюска

Цена за 100 грамм трепанга, в среднем, в Приморье начинается с 400 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье депутата Хасанского района будут судить за вымогательство под угрозой насилия. Два фигуранта проходят по статье пункта б части 3 статьи 163 УК РФ. Член Мункома села Безверхово с товарищем требовал выдать им разрешение на вылов трепанга - моллюска хотели набрать на 3,8 миллиона рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю. Расследование завершено: по версии органа, с апреля по июнь 2021 года обвиняемые угрожали директору предприятия, заставляя его разрешить им вылов трепанга на рыбоводном участке. Тогда народный избранник с товарищем могли бы получить не менее 3,8 миллиона рублей. Предприятие, о котором идет речь, не может вылавливать моллюска, а занимается его разведением.

На одной из "деловых" встреч по вопросу вымогатели избили директора руками и ногами - об этом тоже стало известно следствию. Теперь обвиняемых ждет скамья подсудимых. За вымогательство им может грозить до семи лет лишения свободы, срок может увеличить факт насилия.

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