Единственный на Дальнем Востоке завод по производству OSB-плит в Приморье готовится к закрытию

Перспективное производство не вписалось в постоянно меняющийся лесной рынок. Фото: сайт компании

Единственный на Дальнем Востоке завод по производству OSB-плит «ДНС-Лес» в Спасске-Дальнем может прекратить свою деятельность – компания сокращает сотрудников и готовится к заморозке производства из-за постоянно меняющихся правил игры на лесном рынке и туманных перспектив лесной отрасли.

О грядущем сокращении производства и возможной полной его остановке президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев сообщил порталу VL.ru.

«Наши предпринимательские ожидания, связанные с этим проектом, пока не оправдались. Лесная промышленность зачастую заинтересована в том, чтобы зайти в лес и только добывать древесину. Мы в это не целились и верили в то, что можно вести деятельность по-другому. Хотели попытаться внести изменения в отрасль, думали, что произойдут какие-то изменения, можно будет заниматься комплексной переработкой древесины. К сожалению, не могу сказать, что это получилось. Причиной является целый комплекс факторов. За пять лет, что мы работаем, участвовали во многих аукционах со своим инвестпроектом, законодательство постоянно менялось, и понимания, что будет с отраслью, до сих пор нет. В этих обстоятельствах приняли решение (сейчас зима, низкий сезон), что снижаем производство. Остановится ли совсем завод? Не знаю, но не исключаю того, что предприятие сократит свою деятельность до того, что не сможет работать», – рассказал порталу Дмитрий Алексеев.

В пресс-службе компании сообщили, что в настоящее время ведётся подготовка для остановки производства завода «ДНС ЛЕС». В течение декабря постепенно будет сокращаться количество смен с трёх до одной, после чего производство будет полностью заморожено. Под сокращение попадет более 160 сотрудников предприятия. В компании обещают провести сокращение в строгом соответствии с трудовым законодательством, а также выплатить увольняемым сотрудникам новогодние бонусы.

Отметим, что завод по производству OSB-плит «ДНС ЛЕС» является проектом ГК «ДНС». Создание нового производства на базе выкупленного компанией заброшенного бетонного завода в Спасске-Дальнем заняло три года, производство было запущено в июне 2020 года. У предприятия были планы снабдить рынок Дальневосточного региона и соседних стран АТР популярным строительным материалом собственного производства - ориентировано-стружечными плитами по конкурентной цене.