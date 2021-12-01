Облицовка, слетевшая с «Реми» во Владивостоке из-за шквального ветра, пробила машину

На фасаде будто не хватает кусочка пазла Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Очередное ЧП из-за атаки стихии произошло в одном из зданий сети супермаркетов «Реми» во Владивостоке. С фасадом здания расправился шквальный ветер, бушующий в краевой столице еще со вчерашнего дня, 30 ноября. Пострадавших нет, чего не скажешь о лобовом стекле одного и автомобилей. Керамогранит и куски облицовки украсили весь периметр вокруг здания на Шилкинской, 10А.

Кусок керамогранита пробил стекло Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Кадры удалось сделать корреспонденту КП. Внешняя сторона стены потеряла кусок: на здании будто не хватает кусочка пазла. Облицовка растрескалась и разлетелась на парковке. Автомобилю пробило лобовое стекло насквозь: из него торчит шифер. К счастью, водителя в машине не было. Всего разбиты из-за ветра два автомобиля. «КП-Владивостко» проследит за развитием истории.

Облицовка разлетелась по парковке супермаркета Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Непогода продолжает вносить свои корректировки даже после ухода снегопада. Зафиксированы порывы до 34 метров в секунду - это абсолютный исторический рекорд. В ночь на 1 декабря такой же шквальный ветер, напомним, снес крышу с лицея и школы.

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