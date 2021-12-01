В аэропорту Владивостока 4 рейса отменены и 5 задержаны из-за минувшей непогоды

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиры толпятся в здании Международного аэропорта Владивосток. Пять рейсов, по данным онлайн-табло аэропорта на 16 часов, отменены, а еще пять - задержаны. В основном, речь идет о внутрикраевых маршрутах.

В данный момент отменены рейсы из Владивостока в Благовещенск, Терней, Кавалерово. Дальнегорск. Задержан два рейса во Владивосток из Хабаровска - один из них на почти 8 часов. По плану прибытие должно было быть в 05:05 1 декабря. Прибытие второго самолета должно было состояться в 03:50. Задержаны рейсы Иркутск-Владивосток, из Петропавловска-Камчатского, Красноярска.

Многие рейсы переносят - часть самолетов из городов России сядут в Приморье только 3 декабря.

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