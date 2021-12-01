В Приморье в Партизанске во время бури 30 ноября пропал человек

Фото: grazhdanin_primorye

В приморском Партизанске пропал 36-летний мужчина по имени Евгений Полуэктов. Еще 29 ноября он ухал на своей машине из дома - его родные сообщили, что до сих пор не знают, не где он.

К поиску привлекли социальные сети, в работу также вовлечена организация ПримПоиск. По информации службы, на вид Евгению 30-35 лет, рост 170-175, плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: зимняя темная куртка без капюшона, синие джинсы, черный свитер, черные кроссовки. Он может передвигаться на машине Nissan AD белого цвета, госномера - С 498 НТ/ 125 rus. Всех, кто видел мужчину или что-либо знает о нем, просят связаться полицией или волонтерами.

8 (42363) 6-31-81 – ОМВД России по г. Партизанску, 8 902 505 17 56, 8 914 721 22 32– волонтёры, также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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