Собери лего: контейнеры во Владивостоке на Снеговой обрушились друг на друга после бури

Фото: предоставлено КП

Во Владивостоке продолжают устранять последствия непогоды: пострадали кровли домов, отключалась электроэнергия, дороги города все еще утопают в снегу. Не повезло и контейнерному открытому складу на Снеговой: большие "коробки" с грохотом рухнули друг на друга.

О печальной картине КП сообщили очевидцы. Как видно на кадрах, часть контейнеров напоминает конструктор "лего" после падения. Надеемся, что железные коробки не пострадали - в условиях контейнерного кризиса на Дальнем Востоке это ценный товар.

К сожалению, это лишь малая часть последствий снежного циклона, прошедшего в Приморье накануне, 30 ноября. Владивосток оказался во власти стихии: город сковали 9-балльные пробки, непогода сорвала кровли с крыш школ и облицовку с фасадов зданий. Так керамогранит влетел в падении в лобовое стекло автомобиля.

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