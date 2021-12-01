Падает с грохотом: центр Владивостока очищают от снега

С кровель и крыш снег валят комьями Фото: Екатерина ТИХАЯ

Во Владивостоке продолжают расчистку дорог и дворов от снежной кашей, образованной после минувшего снежного циклона. На очереди крыши зданий: корреспондент КП прогулялся по центру города, чтобы узнать, как кипит работа.

Участки вокруг торговых центров огорожены аварийными лентами, чтобы никого не задеть. Стоит отметить, расстояния явно не достаточно: на Светланской с крыши Центрального торгового комплекса снег летит с кровли на автобусную остановку. Ненароком задеть может и жителей, ожидающих транспорт.

Счищают рекордное количество снега: впервые за долгое время во Владивостоке образовалась целая снежная горка на площади. При этом рабочим не позавидуешь: первый день зимы погодой не радует. Сильный северный ветер ощущается как -20 градусов.

Снежная горка образовалась на площади Фото: Екатерина ТИХАЯ

Напомним, ранее "КП-Владивосток" писала, что для уборки дорог и придомовых территорий привлекут еще сил, помимо уже сформированных бригад. Всего в городе 330 дворников и больше 200 единиц техники. Работают они вторые сутки.

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