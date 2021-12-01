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Владивосток1 декабря 2021 9:20

Энергетики ДРСК завершают восстановительные работы на энергообъектах в Приморье после прохождения циклона

Работы осложняют неустойчивая погода и сильные порывы ветра
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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») завершают восстановительные работы на своих объектах после прохождения циклона. Электроснабжение восстановлено практически во всех населенных пунктах. Энергетики продолжают работу по адресным заявкам в сетях 0,4 кВ.

В п. Подъяпольское Шкотовского района, с. Хмыловка Партизанского района и с. Киевка Лазовского района электроснабжение полностью восстановлено. Также в течение дня энергетики Приморских электрических сетей фиксировали отключения в отдельных населенных пунктах Шкотовского, Ольгинского и Тернейского районов. К настоящему времени практически все технологические нарушения на линиях электропередачи устранены. В остальных районах края, а также городе Владивостоке электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

В приморском филиале ДРСК режим повышенной готовности продлен до 2 декабря. Энергетики продолжают контролировать работу энергообъектов, работы ведутся в круглосуточном режиме.

В крае сохраняется неустойчивый характер погоды. На многих территориях дует сильный ветер. Напомним, под воздействием циклона 30 ноября и ночью 1 декабря в крае прошли осадки в виде снега, в отдельных районах – дождя и дождя со снегом. На большей территории Приморья выпало 1-2 месячные нормы осадков. Порывы ветра на мысах побережья достигали до 35-38 м/с. Ветер сопровождался метелью. По краю на дорогах сохраняется гололедица, снежный накат.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

– Не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

– Немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию по телефону единого контакт-центра ДРСК- 8-800-1000-397.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.