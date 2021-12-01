Энергетики ДРСК завершают восстановительные работы на энергообъектах в Приморье после прохождения циклона

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») завершают восстановительные работы на своих объектах после прохождения циклона. Электроснабжение восстановлено практически во всех населенных пунктах. Энергетики продолжают работу по адресным заявкам в сетях 0,4 кВ.

В п. Подъяпольское Шкотовского района, с. Хмыловка Партизанского района и с. Киевка Лазовского района электроснабжение полностью восстановлено. Также в течение дня энергетики Приморских электрических сетей фиксировали отключения в отдельных населенных пунктах Шкотовского, Ольгинского и Тернейского районов. К настоящему времени практически все технологические нарушения на линиях электропередачи устранены. В остальных районах края, а также городе Владивостоке электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

В приморском филиале ДРСК режим повышенной готовности продлен до 2 декабря. Энергетики продолжают контролировать работу энергообъектов, работы ведутся в круглосуточном режиме.

В крае сохраняется неустойчивый характер погоды. На многих территориях дует сильный ветер. Напомним, под воздействием циклона 30 ноября и ночью 1 декабря в крае прошли осадки в виде снега, в отдельных районах – дождя и дождя со снегом. На большей территории Приморья выпало 1-2 месячные нормы осадков. Порывы ветра на мысах побережья достигали до 35-38 м/с. Ветер сопровождался метелью. По краю на дорогах сохраняется гололедица, снежный накат.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

– Не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

– Немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию по телефону единого контакт-центра ДРСК- 8-800-1000-397.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.