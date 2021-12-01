Транспортная прокуратура проверит факт задержки 18 рейсов в аэропорту Владивостока

Кадры ожидающих на полу и подоконниках публикуют в соцсетях. Фото: vdk_news

Большая пробка из самолетов, толпы пассажиров и ожидающих - такая ситуация сложилась в аэропорту Владивостока. КП-Владивосток ранее писала, что часть рейсов отменили - ситуация ухудшилась. В сумме за день задержали 18 рейсов из-за непогоды. Очевидцы сообщали КП, что взлетно-посадочные полосы расчищены, но проблемы возникают на этапе буксировки борта. Прокуратура Приморья проверит факт задержек.

По информации пресс-службы дальневосточной транспортной прокуратуры, из-за погодных условий прибытие и отбытие задерживается у 18 рейсов. Из-за этого ведомство и организовало проверку обеспечения прав пассажиров аэропорта.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых оператором аэродрома для обеспечения бесперебойного обслуживания воздушных судов, и соблюдению авиакомпаниями прав пассажиров, - сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Если найдутся нарушения, не исключено возбуждение дела на АО "Международный аэропорт Владивосток".

На 20 часов 1 декабря ситуация немного улучшилась, но многие рейсы отложили. При этом люди не унывают: знакомятся, общаются и вместе смотрят кино. О положительной стороне задержки рассказала собеседник КП, Галина Антонец 6 часов пробыла на борту после прибытия из Москвы.

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