В порту Владивостока нашли брошенное иностранцами судно

Траулер длительное время ни кем не обслуживается. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В одном из портов Владивостока Приморская транспортная прокуратура обнаружила брошенное иностранцами судно «Берег Мечты». Оно принадлежит Surbiton Investments Limited, компании из Кипра. Прокурор обратился в суд, чтобы компания активизировалась и занялась вопросами обеспечения безопасной стоянки.

Исходя из российского законодательства, данный траулер не может долгое время пребывать в порту без экипажа, который бы за ним приглядывал, а также без электричества. Если иностранцы не вернутся за своим судном, оно попросту может погибнуть и загрязнить окружающую среду. Тогда компания понесет серьезную ответственность.

— Судно «Берег Мечты» ошвартовано во Владивостоке и уже долгое время не обслуживается. Неисполнение владельцами судна российского законодательства может привести к негативным последствиям, — прокомментировали в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуры.

Иск прокурора удовлетворил Первомайский районный суд, но решение пока не вступило в силу.

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