В Приморье 2 декабря возможен снег, на дорогах все еще гололед и накат

От прошедшего снежного циклона столица Приморья еще не оправилась Фото: Екатерина ТИХАЯ

В Приморье 2 декабря погоду определяют фронтальные разделы после минувшего снежного циклона. По информации портала "Примпогода", возможен небольшой снег к вечеру. При этом на дорогах сохранится снежный накат и гололедица. Ветер умеренный, его направление сменится с северного на юго-западнее, поэтому потеплеет. Температура составит от - 10 до -2 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность в дальневосточной столице, в конце дня возможен небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица - не исключено, что вечерняя непогода усугубит ситуацию. Ветер юго-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха 0...-2 градусов, в утренние часы от -6 до -8 градусов. В Уссурийске переменная облачность, в конце дня небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха от нуля до -2 градуса, в утренние часы -12...-14 градусов. В Находке небольшая облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный до сильного. В южном городе Приморья теплее: днем даже будет +4 градуса, утром столбики термометров - как во Владивостоке.

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