Семеро жителей Приморья скончались от коронавируса за сутки

В крае усилили антиковидные ограничения. Продолжается вакцинация Фото: Ксения Высотина

В Приморье региональный оперштаб опубликовал ежедневные оперативные данные по заболеваемости коронавирусом. Картина печальная: за минувшие сутки заразились еще 462 человека, всего за время пандемии зафиксировали 88 936 случаев заболевания.

Семеро приморцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки. Всего болезнь унесла жизни 1 412 жителей края.

Выздоровели всего 294 человека за день, а всего - 76 123 человека. Согласно данным оперштаба, разрыв между выздоровевшими и заболевшими удлиняется ежедневно.

При этом все еще идет кампания массовой вакцинации. Приморье преодолело важную отметку в 800 тысяч жителей (802 126 человек привиты хотя бы одним компонентом). План однако все еще не выполнен.

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