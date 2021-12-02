Снежный аттракцион во Владивостоке сняли на видео

По Приморю прошел снегопад Фото: Евгения ГУСЕВА

Новым аттракционом Владивостока поделились жители в социальных сетях. После непогоды, прошедшей в Приморье 30 ноября, снежные сугробы и не думали таять. Пробки сковали город, по всем районам дальневосточной столицы работает снегоуборочная техника. Развлечением для горожан стал трамвай со специальным отвалом, убирающим снег с путей.

"Утренний душ" разлетается от снегоуборочного трамвая в разные стороны - так и развлекаются некоторые жители. Нашли и недовольные: приморцы в комментариях заметили, что развлечение довольно опасное. Кто-то назвал удовольствие сомнительным.

"Снег с камнями в глаза, обожаю"; "Суровый утренний душ"; "А почему бы не чистить ночью", - пишут жители.

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