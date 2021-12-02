Водопад зловонной жижи образовался из канализации на БАМе во Владивостоке утром

Прорыв случился утром на БАМ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во Владивостоке произошла серьезная авария водопровода. Некоторые заторы движения в краевой столице могут быть связаны именно с ней, а не только с последствиями снегопада, сообщили "КП-Владивосток" в Примводоканале. Вода била ключом в районе БАМ, возле Шошина, 23. Сейчас течка прекращена, но восстановят участок только к 18:00.

- Аварийная ситуация на сетях горводопровода возле Шошина, 23, произошла в колодце. С утра работает аварийная бригада первореченского района, в 10 утра течка воды прекратилась, сейчас на сетях идут аварийно-восстановительные работы, ориентировочно до 18:00 должны завершить, - сообщили в пресс-службе Примводоканала.

Напомним, город пробки сковали с самого утра. Автобусные остановки заполнены людьми. На 13:00 на Золотом мосту сохраняется огромный затор в сторону центра.

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