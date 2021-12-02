За чистый двор

За неприглядные мусорки грозит штраф до 250 тысяч рублей. Фото: Анастасия Котлярова

С недавних пор вопросами вывоза мусора в Приморье занимается единый региональный оператор. Но работы у мэрии Владивостока не убавилось, скорее наоборот. Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города регулярно проводят мониторинг придомовых территорий и выявляют нарушения, а в результате помогают горожанам держать двор в чистоте и порядке.

Так, например, произошло на улице Тунгусской, 12. Как рассказал начальник отдела экологической безопасности администрации города Сергей Козлов, расположение этой площадки специалисты мэрии согласовали еще в июне этого года.

«После согласования места для размещения контейнерной площадки управляющая компания должна была ее обустроить в соответствии с установленными правилами. Но, как мы видим, эти требования проигнорированы. Контейнеры расположены на тротуаре, что недопустимо, а также не имеют никакого ограждения», - уточнил Сергей Козлов.

Действительно, все контейнерные площадки на территории Владивостока должны быть согласованы и включены в реестр мест накопления твердых коммунальных отходов. При этом они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение с трех сторон и подъезд для транспорта. За нарушение этих требований, в данном случае - управляющей компании, грозят санкции.

Но это не единственная проблема, которую приходится решать специалистам мэрии. Еще одна - несвоевременный вывоз мусора. На Тунгусской он тоже имел место. По данному факту специалисты направят обращение региональному оператору.

Кстати, иногда вывозу мешают сами горожане, паркуя свои машины так, что мусоровоз просто не может подъехать к бакам. За такую парковку грозит штраф 5 тысяч рублей, но не так страшен штраф, как горы мусора и антисанитария в собственном дворе. В управлении охраны окружающей среды и природопользования призывают горожан не парковать свои автомобили у контейнерных площадок, чтобы не нарушать график вывоза мусора и не провоцировать перенакопление отходов.

В администрации города напоминают, что заявки на согласование места размещения контейнерных площадок и включения их в реестр подаются в администрацию Владивостока по адресу: Океанский проспект, 20 или на е-mail adminvlc@vlc.ru. Телефон для консультаций 2-614-272.

ОФИЦИАЛЬНО

Правила размещения контейнерной площадки:

- Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, прогулочных зон должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров. В случае раздельного накопления отходов - не менее 8 метров.

- Установка контейнеров вне площадок, на проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов не допускается.

- Площадки должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, бордюр по периметру, ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 метра и подъездной путь.

ВАЖНО

За нарушения грозят штрафы: на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

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