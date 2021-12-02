Мэр Шестаков: перевозчиков Владивостока, невышедших на рейс, накажут

Автобуса жители ждут сегодня по часу Фото: Милана СОКОЛ

Мэр Владивостока Константин Шестаков поставил ультиматум недобросовестным перевозчикам городского общественного транспорта. Им необходимо соблюсти полноценный режим работы на маршрутах на дорогах краевой столицы. В ином случае мэр пригрозил штрафом.

- Помимо объективных причин, связанных с непогодой, есть вопросы к организации работы в целом. Компаниям-перевозчикам выдвинуто условие – организовать работу на маршрутах. В противном случае будем их штрафовать, - сказал Шестаков в своем личном Instagram.

Город с раннего утра все же сковали девятибалльные пробки. По трамвайным путям Владивостока мэрия запустила снегоуборочную технику. Затор сохраняется уже больше пяти часов. При этом бригады расчистки дорог работают третьи сутки почти без отдыха.

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