Движение ограничено на 11 дорогах Приморья после снегопада

Осадки в крае составили 50-130% процентов от месячной нормы Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае продолжают ликвидировать последствия минувшего снегопада. Только во Владивостоке выпало 78% месячной нормы осадков, а в районах дела обстоят еще хуже. В Ольгинском районе и селе Хороль, к примеру, количества снега - порядка 130% от нормы. Часть дорог заблокирована, там работает техника.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Проезд ограничен на 3-6, 104-18, 123-125, 131 километре дороги Михайловка-Турий Рог. Также ограничено движение по дорогам:

Кукс-Матвеевка, Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка (23-27 километры);

Дальнереченск–Рощино–Восток (142-162 километры);

Михайловка–Турий Рог–Николаевка (11-й километр);

Михайловка–Турий Рог–Пархоменко (1-2 километры);

Михайловка–Турий Рог–Рассказово (10-й километр);

Духовское – блокирован подъезд к селу (объезд через села Садовое и Барано-Оренбургское);

Улитовка–Пуциловка–Богатырка–Монакино;

Уссурийск–Пограничный–Байкал (к селу Софье-Алексеевское по объездной полевой дороге с 1 по 5 километры);

Уссурийск–Пограничный–Дзержинец.

Напомним, общее количество осадков в крае составило 50-130% от месячной нормы. На 14 метеостанциях зафиксировали количество, достигающего статуса "опасное явление". Во Владивостоке ветер достиг исторического максимума - 34 метра в секунду.

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