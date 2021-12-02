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Владивосток2 декабря 2021 5:15

В Артеме появился новый вид транспорта - таксолайки

«Упряжка доставит в любую непогоду», – шутят жители
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Борис КОКУРИН

Упряжка из двух ездовых северных собак без хозяина замечена в Артеме. После снегопада в Приморье официально началась зима – по краю перебираются теперь и на таком виде транспорта.

Видео позабавило жителей края в социальных сетях. На кадрах по заснеженной дороге мчатся две собаки, предположительно, лайки. За собой псы тянут ледянку – как упряжку, только она пустая.

В комментариях новый вид транспорта назвали «таксолайками» и принялись упражняться в юморе:

– Погонщик слетел на крутом вираже, – написал один из жителей.

Напомним, снежный циклон прошелся по краю 30 ноября. Несмотря на оптимизм таких историй, часть дорог Приморья ограничена в движении. Владивосток из-за сугробов – одна огромная пробка.

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