Правительство Приморья: информация о посещении ТЦ без QR-кода является фейком

Дезинформацией вновь стали пестрить соцсети и мессенджеры Фото: Правительство Приморского края

В пресс-службе правительства Приморья развеяли очередной. Оказалось, что в социальных сетях и мессенджеры жители пишут, что изменилось постановление о QR-кодах. Кто-то сообщал, что изменился режим посещения торговых центров, кто-то - что посещать ТРК можно и без кода.

- Данная информация недостоверна. В крае ежедневно увеличивается количество заболевших COVID-19, в том числе из-за этого пока не планируется вносить соответствующие корректировки, - уточнили в пресс-службе.

Напротив, стоит напомнить, что накануне в крае расширили список мест, где действует посещение по QR-коду или медотводе от вакцины. Речь идет о непродовольственных магазинах: теперь единственным исключением являются аптеки и продуктовые магазины с товарами первой необходимости.

Коронавирус действительно не сбавляет темпы. За минувшие сутки заразились 462 жителя края - это очередной антирекорд.

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