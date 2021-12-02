Заслуженный юрист РФ скончался в Приморском крае

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжительная болезнь унесла жизнь президента Адвокатской палаты Приморья Бориса Минцева на 75-м году жизни. О трагедии сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ.

Соболезнования выражают коллеги и друзья Бориса Петровича. Он стал адвокатом в 1985 году, а до этого работал в отделе юстии Примкрайисполкома, в Примкрайсуде. С 1992 года работал замом главы председателя Приморской коллегии адвокатов, а в 2002 году возглавил Адвокатскую палату края. С этого времени его неоднократно переизбирали.

- При его руководстве в палате уделялось большое внимание качеству обучения при совершенствовании приморскими адвокатами своего профессионального мастерства... Благодаря плодотворной работе Бориса Минцева удалось высоко поднять престиж адвокатуры края и сплотить ее на принципах, заложенных Федеральным законом, - подчеркнули коллеги.

Минцев не раз награждался наградами адвокатского сообщества и властей Владивостока, удостоен звания "Заслуженный юрист России". Редакция присоединяется к соболезнованиям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03