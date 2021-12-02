В торговом центре Уссурийска на кондитеров рухнула труба вытяжки

Все, что вытекло из вентиляции, напоминает смоль с сажей. Фото: принтскрин видео

В одном из торговых центров Уссурийска на Суханова труба рухнула на сотрудников кондитерского отдела. Пыль и мусор посыпались на сладости и булки - продукция теперь испорчена. Все, что лежит на полу и полках, похоже на смоль с сажей.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях. Женщина за кадром утверждает, что трубу невозможно ни поднять и ни сдвинуть - более того, из нее вытекла смолянистая черная жидкость. Возможно, это масло для смазки с пылью. В происшествии, к счастью, никто не пострадал.

В комментариях приморцы отреагировали по-разному: кто-то всерьез зол на ситуацию и утверждает, что такое происходит повсеместно. Часть жителей вспомнили аналогичные случаи в Москве. Кто-то отшутился:

- Продавайте теперь с шоколадом, - написал приморец.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03