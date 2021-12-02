"Приморцы, жируете?": дорогостоящую находку откопали жители после снегопада

"Кладом" под снегом оказалась сияющая Bentley. Фото: auto25_vl
По Приморью прошел мощный снежный циклон - и не все жители успели "откопаться", расчистить дорогу к своим автомобилям. Одну из таких находок сфотографировали жители Владивостока - речь об автомобиле Bentley Continetal. К слову, ее стоимость свыше 15 миллионов рублей.
Фото: auto25_vl
"Автомобили, готовые к выдаче", - гласит надпись на стене, перед которой стоит автомобиль. Приморцы деталь приметили и принялись юморить:
- К выдаче он явно еще не готов, - написал житель в комментариях в соцсети, где опубликовали фото.
Это, возможно, одна из самых дорогих находок, которые можно найти под сугробами. Конечно, приморцам рекомендовали не выезжать на личном транспорте - но жители считают, что ценный автомобиль стоило бы оставить в закрытом месте.
- Приморцы, жируете? - шутливо спросили в комментариях.
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