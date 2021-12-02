Владивостокцы вновь могут проехать по самой крутой улице города

Облюбовать участок успели сноубордисты Фото: Сергей БАЛАНОВ

Снегопад во Владивостоке внес свои коррективы в дорожное движение. Третьи сутки в дальневосточной столице сохраняются девятибалльные пробки. Есть и светлые стороны: восстановили движение по самой крутой улице города, Капитана Шефнера. По спуску успели покататься сноубордисты-экстремалы.

Ранее участок закрыли из-за опасности аварий во время снежной бури 30 ноября. Теперь отрезок трассы почищен от снега, ограничения сняты. Об этом сообщили очевидцы, информацию подтвердили в мэрии.

Напомним, в центре Владивостока и во многих других районах сохраняется затор из автомобилей. Снегоуборочная техника работает на износ три дня подряд, но, видимо, осадков выпало слишком много.

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