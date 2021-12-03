Мужчина отказался помочь девочке, которая чуть не упала в обморок на остановке Владивостока

Ребенок чуть не потерял сознание на улице Владивостока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятная ситуация произошла с юной жительницей Владивостока, которая преодолевала сугробы, возвращаясь домой. По дороге девочке стало плохо, а стоявший на остановке мужчина отказался помочь. Историей в социальных сетях поделилась мама бедняжки.

Как рассказала родительница, ее дочка периодически падает в обмороки, и это состояние не лечится. По дороге домой девочке стало плохо. Кое-как дойдя до остановки на Шепеткова, она обратилась за помощью к мужчине. Объяснила ему всю ситуацию и, возможно, попросила вызвать скорую или позвонить маме. Однако незнакомец, как сообщила родительница, в грубой форме отказал ребенку.

- Он высказал много лестных слов и послал ее чуть подальше. Низкий Вам поклон, мужчинка. Дай бог, чтобы Вы не оказались в таком положении. Здоровья Вам! – с сарказмом пишет женщина.

После остановки девочка дошла до ближайшего кафе, где ей помогли сотрудницы: посадили на стул и дали попить. Ребенку также бесплатно отдали с собой бутылку воды.

- Сотрудницам кафе огромное материнское спасибо. Не все дети курят и едят вредную пищу. Есть детки, которые просят помощи, потому что болеют. Будьте чуточку добрее, - обращается к людям мама девочки.

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