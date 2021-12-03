Переполненная из-за пробок электричка сломалась во Владивостоке накануне

Электропоезд оказался переполненным. Фото: newsvl

В социальных сетях жители Владивостока пожаловались на работу общественного транспорта. С автобусами все понятно - остановки из-за пробок и заснеженных дорог переполнены ллюдьми, ждущими маршрутки. При этом не повезло даже тем, кто в таких условиях перешел на бесперебойный общественный транспорт - электрички. Электропоезд Владивосток-Уссурийск не выдержал и сломался.

Сообщение владивостокца в соцсети поражает:

- Массово решили воспользоваться электропоездом маршрута Владивосток-Уссурийск в 18:09 - электрички переполнились, некоторые люди не смогли попасть внутрь. Более того, электропоезд сломался в районе Некрасовского путепровода, остается без движения уже 20 минут. В вагонах душно, не соблюдается санитарные нормы, некоторым людям стало плохо.

Движение восстановили тем же вечером. Но последствия такой давки в условиях эпидемии проявятся, возможно, гораздо позже. Напомним, виной пробок стали нечищенные дороги и желание жителей передвигаться на личных машинах - подробнее об этом в материале КП.

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