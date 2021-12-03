С какого этажа она летела мордочкой вниз? В Находке ищут хозяина дорогого питомца

Люди гадают почему такой дорогой питомец оказался раненным на улице. Фото: instagram.com/dpskontrol__125rus

В Приморском крае в Находке на улице Бокситогорской,26, нашли британскую кошку с разбитой мордочкой. Животное громко мяукало, пытаясь привлечь к себе внимание, ее забрали неравнодушные люди и теперь ищут ее хозяев.

Стоимость британских котят варьируется на сайтах заводчиков от 15 до 20 тысяч рублей. Люди гадают почему такой дорогой питомец оказался раненным на улице. Строят догадки, что, возможно, кошка выпала из окна, чудом выжила, но поранила мордочку. А может быть кто-то варварским способом попытался избавиться от животного. А, возможно, в эту минуту, кто-то переживает о пропаже члена семьи, ведь для многих питомцы это больше, чем четвероногие милые хвостики.

- Я услышала, не то, чтобы мяуканье, а прям плачь у подвала у дома, а там кошка и так на моего котика похожа. Я забрала ее себе, не оставлять же одну, видно, что домашняя. Думаем с мужем развесить объявления по подъезду, покажем ее ветеринару. Сейчас она сильно напугана, почти не ест и не пьет, забилась под диван, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Александра Веретягина.

Конечно, все знают, что кошки существа любопытные и им очень интересно наблюдать за окружающим миром за окном, возможно, хвостатая по неосторожности оказалась на улице. Фотографию питомца разместили в различных местных пабликах, а пока кошка живет у девушки, которая ее нашла.

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