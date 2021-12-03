Приморцы предпочитают телефоны наличным деньгам и пластиковым картам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пластиковая банковская карта потихоньку уходит в тень, уступая место телефонам и умным часам, с которых можно не только писать сообщения, но и расплачиваться во многих магазинах, кафе, развлекательных учреждениях и транспорте. И это мы совсем не упоминаем наличные, потому что их люди уже почти не видят.

Как оказалось, приморцы чаще пользуются pay-сервисами, нежели жители остальной России: 35% и 34% соответственно. Стоит отметить и то, что денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился к ноябрю 2021 года на 50%, а количество операций – на 34%.

– Почти половина из всех, кто оплачивает телефоном, это владельцы айфонов: на Apple Pay приходится 45% операций. Google Pay используют 36% клиентов, Samsung Pay только 15% и еще 4% операций пришлись на остальные сервисы, – рассказала на своей странице в Instagram руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева.

Обычно телефоном или часами оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах, кафе и ресторанах – целых 70% транзакций проходит именно через гаджеты в этих категориях, а еще 57% – с карт.

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