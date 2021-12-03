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Владивосток3 декабря 2021 2:36

"Уже получил люлей?" Житель Владивостока в раскопках своей машины закопал чужую

Метровые переметы оставил снегопад 30 ноября
Руслан НОВИКОВ
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Злодея запечатлели на видео. Фото: reality_vdk

Злодея запечатлели на видео. Фото: reality_vdk

Во Владивостоке продолжают уборку снега: кто да как. Снегоуборочная техника и дворники без отдыха работают четвертые сутки. Водители откапывают свои автомобили, и один из них стал героем соцсети. В попытке отчистить проезд для своей машины мужчина закопал чужой; намеренно или нет - неизвестно.

На кадрах видно, как мужчина сгребает снег лопатой и скидывает на соседний - запись появилась в местном паблике Instagram. В комментариях приморцы, мягко говоря, не в восторге:

"Уже получил люлей за это?"; "Сильно..."; "Сколько таких по миру?", - пишут жители.

Истории с "раскопками" появляются повсеместно. Напомним, накануне после минувшего снегопада во Владивостоке откопали Bentley.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03