Нерадивые автомобилисты Владивостока мешают не только расчистке дорог, но и вывозу мусора

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий удара стихии. Фото: Милана СОКОЛ

Администрация Владивостока обратилась к владельцам машин с просьбой не бросать их вдоль дорог и не запарковывать проезды к контейнерным площадкам. Оставленные авто и в обычные дни мешают работе коммунальщиков, а сейчас, когда город буквально завален снегом, усложняют работу специалистов в разы.

– Из-за того, что некоторые автомобилисты бросили машины на пути к мусорным контейнерам, по ряду адресов мусоровозы не могут проехать и забрать отходы, – рассказала пресс-служба администрации города.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», 30 ноября в Приморье выпало 68 миллиметров осадков – это 130 процентов месячный нормы. Столицу края циклон не просто задел, а одарил огромными снежными завалами. С последствиями непогоды до конца еще не удалось справиться до настоящего момента.

На помощь городским службам в уборке и вывозе снега пришли не только подрядчики, но и бизнесмены. Свою технику городу предоставили Владивостокский морской торговый порт, Морской рыбный порт, строительные компании, среди которых «Восточный луч» и многие другие.

Ликвидация последствий удара стихии продолжается круглосуточно. В пятницу на расчистку тротуаров и остановок вышли больше 300 специалистов. Машины, припаркованные с нарушениями, оставленные под запрещающими знаками, эвакуируют на штрафстоянки. Личный транспорт, брошенный в разгар непогоды, мешает работе снегоуборочной техники.

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