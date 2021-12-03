ДРСК: все повреждения на энергообъектах после непогоды в Приморье устранены

АО «ДРСК»

Энергетики филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») получили высокую оценку Правительства региона за оперативную работу в период действия снежного циклона. На утро 3 декабря все объекты энергетики ДРСК работают в штатном режиме.

За время прохождении снежного циклона на территории края в сетях филиала Приморских электрических сетей массовых нарушений электроснабжения не зафиксировано. В сложных погодных условиях - снег, метель и сильный ветер, энергетики филиала оперативно устраняли повреждения на линиях электропередачи.

С 30 ноября по 2 декабря Приморские электрические сети работали в режиме повышенной готовности. До начала снежного циклона в филиале были подготовлены бригады, техника, а также дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации нештатных ситуаций, установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала.

Во вторник, 30 ноября, на территорию Приморья пришел снежный циклон, снегопад сопровождался метелью и сильным ветром, в отдельных районах края шел дождь. По сообщениям Примгидромета, скорость ветра на побережье достигала 38 метров в секунду. На территории Приморья выпало порядка двух месячных норм осадков. На дорогах до сих пор сохраняется гололедица, снежный накат.

Энергетики в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности в случае непогоды.

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию по телефону, размещенному на информационной табличке энергообъекта, в Единую диспетчерскую службу вашего района.

О нарушении электроснабжения можно сообщать в Единый Контакт-центр ДРСК 8-800-1000-397.

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