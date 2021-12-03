Житель села в Приморье поджег свой дом, где жили его жена и дети

Тематическая иллюстрация Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под суд пойдет житель Сергеевки - села в Партизанском районе Приморья. Мужчина пытался поджечь собственный дом из-за обид на жену. В доме также жили его дети.

Об инциденте сообщили в краевом управлении МВД. На место поджога прибыла опергруппа полиции и пожарные - возгорание устранили, но сам поджигатель скрылся. Позднее нашли 30-летнего ранее судимого жителя Сергеевки. Дом он пытался сжечь из мести в пьяном угаре - к счастью, он знал, что в доме нет ни детей, ни других членов семьи.

Накануне мужчина поругался с женой, будучи пьяным, супруге он угрожал убийством и грозился уничтожить дом. Обещание он сдержал, помещение облил топливом и поджег - ущерб уже оценили. Он составил 428 тысяч рублей.

Теперь поджигателю грозит суд по серьезной статье - части 2 статьи 167 УК РФ за умышленное уничтожение имущества, ответить перед правосудием придется и за угрозы (статья 119 УК РФ). Обвиняемый арестован.

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