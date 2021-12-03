Популярная набережная Владивостока превратилась в дворец Снежной Королевы

Набережная Владивостока скована во льдах. Фото: instagram.com/mozgovaya_polina

Во Владивостоке прошедший 30 ноября снежный ураган оставил свой огромный ледяной отпечаток на улицах города. Горы снежных сугробов сильно повлияли на повседневную жизнь автолюбителей и пешеходов, но все-таки люди находят во всей этой ситуации что-то хорошее. Теперь в городе появилось место, где можно ощутить себя во дворце снежной королевы.

Речь идет о скованной во льдах набережной Спортивной гавани. Лавочки, фонари, кофейные столики и киоски покрылись толстым слоем льда. С фонарных столбов свисают фонтаны из сосулек, которые сияют на солнце. Многие приморцы уже отметили это место, как интересную фотозону.

Лед стал необычным украшением для фонарей. Фото: instagram.com/mozgovaya_polina

- Здесь можно сделать столько сказочных зимних фотографий! Было бы желание, можно было бы и в снежную королеву нарядиться, главное, не отморозить себе ничего, - пишут в социальных сетях.

Напомним, что для того, чтобы откопать город из-под снега, дорожные службы работают в дневные и ночные смены. Но процесс очистки снега затягивается, в том числе из-за оставленных вдоль дорог на волю снежной стихии автомобилей. Городские власти приняли решение с 3 декабря эвакуировать машины.

Во льдах оказались лавочки, кофейные столики и киоски. Фото: instagram.com/mozgovaya_polina

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